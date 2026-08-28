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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Розе о будущем Скотта в «Борнмуте»: «Я знаю, что он останется. Бывает 120 процентов? Вот я настолько уверен»

Главный тренер « Борнмута » Марко Розе уверен, что полузащитник Алекс Скотт останется в команде, несмотря на интерес от « Челси » и « Манчестер Юнайтед ».

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