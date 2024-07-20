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Парламентская газета

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В какой вуз можно поступить с низким баллом ЕГЭ

В какой вуз можно поступить с низким баллом ЕГЭ

В этом году минимальный балл ЕГЭ, который требуется для поступления в вуз, остался прежним, а средние результаты, которых достигли выпускники, по предварительным данным, выросли только по некоторым предметам.

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