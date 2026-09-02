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Газета.ру

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В Махачкале автобус снес женщину, и это попало на видео

В Махачкале автобус снес женщину, и это попало на видео

В Махачкале автобус сбил женщину на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.«Водителю 27 лет, ехал по выделенной полосе на проспекте Шамиля.

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