Аэропорт Берлина эвакуировали из-за пассажирки с опасным веществом

Полиция эвакуировала людей, находящихся в терминале 1 в международном аэропорту Берлин-Бранденбург (BER).
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