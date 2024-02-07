Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 422 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

ЧЕРН_НОЧЬ_Такого еще не было: на Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО

ЧЕРН_НОЧЬ_Такого еще не было: на Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО

Российские военные стали чаще наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Хохол- сдавайся
Ответить
13 час.
Владимир Карпов
Бегите укры в гей-Европопу, бегите ...!!!
Ответить
7 час.
Сергей Федотов
&quot;Никогда еще во время конфликта российские военные операции не были столь интенсивными, как сейчас&quot; И вот эту хренотень мы читаем/слышим регулярно, начиная с 2 октября 2022-го. &quot;...такого мощного удара Украина ещё не испытывала...&quot; журнашлюхи...
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх