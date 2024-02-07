ЧЕРН_НОЧЬ_Такого еще не было: на Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО

Сергей Федотов

"Никогда еще во время конфликта российские военные операции не были столь интенсивными, как сейчас" И вот эту хренотень мы читаем/слышим регулярно, начиная с 2 октября 2022-го. "...такого мощного удара Украина ещё не испытывала..." журнашлюхи...