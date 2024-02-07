Российские военные стали чаще наносить авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
ЧЕРН_НОЧЬ_Такого еще не было: на Западе раскрыли, что Россия начала в зоне СВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Хохол- сдавайся
Ответить
13 час.
Владимир Карпов
Бегите укры в гей-Европопу, бегите ...!!!
Ответить
7 час.
Сергей Федотов
"Никогда еще во время конфликта российские военные операции не были столь интенсивными, как сейчас" И вот эту хренотень мы читаем/слышим регулярно, начиная с 2 октября 2022-го. "...такого мощного удара Украина ещё не испытывала..." журнашлюхи...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии