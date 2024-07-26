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В Роскомнадзоре объяснили блокировку трека «Чайлдфри» Noize MC* и Монеточки*

В Роскомнадзоре объяснили блокировку трека «Чайлдфри» Noize MC* и Монеточки*

Композиция «Чайлдфри» исполнителей Noize MC* и Монеточка* была заблокирована на основании решения Роскомнадзора в связи с наличием в ней суицидального контента<strong>Композиция «Чайлдфри» Noize MC* и Монеточки* была заблокирована в связи с наличием в ней суицидального контента.

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