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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ф-2» представила болид на сезоны-2027-2029

« Формула-2 » показала гоночную машину, которую будет использовать в 2027-2029 годах. Болид сохранил шасси от компании «Даллара» 2026 года, однако переднее и заднее антикрылья были переделаны.

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