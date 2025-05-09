Apple пытается отсрочить решение, запрещающее ей взимать комиссию с внешних платежей в приложениях

Пытаясь защитить ценный источник дохода, Apple пытается отсрочить решение суда, которое вынуждает компанию разрешить разработчикам приложений для iOS в США перенаправлять пользователей на внешние платежные системы и не платить комиссию производителю iPhone.
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