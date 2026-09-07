Почти 4 млрд рублей направят на развитие малого и среднего бизнеса в Подмосковье

В Подмосковье на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в 2026 году предусмотрено около 3,7 миллиарда рублей.
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