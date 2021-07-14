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TNF 2021: от конференций и докладов к интерактиву и диалогу

TNF 2021: от конференций и докладов к интерактиву и диалогу

Формат совместной работы заказчиков и поставщиков на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF 2021) изменится: от формальных конференций с регламентированными докладами он переходит в полноценный диалог, дающий обеим сторонам полезную обратную связь.

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