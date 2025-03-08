Американский лидер Дональд Трамп пытается сохранить мир, пока президент Франции Эммануэль Макрон пропагандирует войну, заявил французский политик Флориан Филиппо в социальной сети X.
«Кто этот сумасшедший?»: Во Франции назвали Макрона опаснее Трампа и Путина
Комментарии
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Eduard
Эмануэль хренов!
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16 час.
Eduard
Жри лягушек лучше!
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16 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Так пусть он и избавляется от того , что уже давно предписано их обязательствами ещё в прошлом веке . Напоминаем , что Россия уже избавилась от той части ракет , которую обещала . НАТО же и в том числе Франция дерзко проигнорировала решение и оставила всё без изменений . Настал час Х для исполнения не исполненного ,как говорится, ранее
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8 час.
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