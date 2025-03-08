ВЧ

Валерий Чикунов

Так пусть он и избавляется от того , что уже давно предписано их обязательствами ещё в прошлом веке . Напоминаем , что Россия уже избавилась от той части ракет , которую обещала . НАТО же и в том числе Франция дерзко проигнорировала решение и оставила всё без изменений . Настал час Х для исполнения не исполненного ,как говорится, ранее