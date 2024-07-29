Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» расширяет ассортимент автомобилей поколения К5

Фото: ПАО «КАМАЗ» В июле сотрудники Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» совместно с заводом по изготовлению спецтехники ООО «Рустрак» вывели на рынок шторно-бортовой автомобиль на шасси KAMAЗ-65658-B5 с колесной формулой 6×2/2.