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Кардиолог Малев: повышенная раздражительность может быть признаком гипертонии

Кардиолог Малев: повышенная раздражительность может быть признаком гипертонии

Кардиолог Эдуард Малев: от постоянно высокого артериального давления может сильно страдать мозг. Кардиолог Малев сообщил телеканалу «Санкт-Петербург», что возникновение гипертонии у человека может быть следствием генетической предрасположенности, и во многих случаях это заболевание не сопровождается специфическими симптомами.

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