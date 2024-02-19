Кардиолог Малев: повышенная раздражительность может быть признаком гипертонии

Кардиолог Эдуард Малев: от постоянно высокого артериального давления может сильно страдать мозг. Кардиолог Малев сообщил телеканалу «Санкт-Петербург», что возникновение гипертонии у человека может быть следствием генетической предрасположенности, и во многих случаях это заболевание не сопровождается специфическими симптомами.