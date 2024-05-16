2K анонсирует новую игру на Summer Game Fest. Это может быть Mafia 4, Borderlands 4 или BioShock 4 Ко...

2K анонсирует новую игру на Summer Game Fest. Это может быть Mafia 4, Borderlands 4 или BioShock 4Компания 2K официально объявила, что на июньской презентации Summer Game Fest анонсирует игру по одной из своих крупных серий.
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