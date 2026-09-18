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Иркутск Сегодня

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«38физкультур»: в Иркутске запускают бесплатный марафон спорта для всех желающих

В Иркутске стартует масштабный общественный проект, который поможет найти спорт по душе каждому. С 20 сентября на базе Центра единоборств «Октябрьский» открывается бесплатная секция «38физкультур», сообщили в администрации Иркутска.

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