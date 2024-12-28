Во Флориде 15 человек пострадали при столкновении поезда с пожарной машиной

В американском штате Флорида пассажирский поезд столкнулся с пожарной машиной, передает NBC News. По данным телеканала, инцидент произошел примерно в 10:45 (18:45 мск) в районе Ист-Атлантик-авеню и Рейлроуд-авеню в городе Делрей-Бич.