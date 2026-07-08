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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ромарио заявил, что сказал бы Анчелотти «пойти ## ###» после вылета Бразилии с ЧМ. Затем бразилец извинился: «Карло – хороший человек, он этого не заслужил. Но я бы его уволил»

Экс-форвард сборной Бразилии Ромарио высказался о вылете бразильской национальной команды с чемпионата мира-2026.

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