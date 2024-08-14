Прикамский Уполномоченный встретился с бизнес-сообществом Чайковского округа

В ходе встречи с местными предпринимателями Павел Новоселов рассказал о системных проблемах бизнеса и способах их решения, важных изменениях законодательства, мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности и особенностях осуществления контрольной (надзорной) деятельности и моратории на проверки.