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Царьград

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Голикова: 52 млн русских прошли диспансеризацию в 2026 году

Голикова: 52 млн русских прошли диспансеризацию в 2026 году

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом полугодии 2026 года 52 млн русских прошли диспансеризацию.

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Комментарии
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Г
Ганимед
Как всегда ложь и приписки. Сдал в поликлиннике обязательные анализы крови для санаторно-курортной карты, а мне  написали, что это диспансеризация.
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4 н.
Галина
Эта мадам арбидол врет на каждом шагу.... А перед Путиным изворачивается как змея на сковородке с маслом.... Сучка лживая...
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4 н.