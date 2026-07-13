Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в первом полугодии 2026 года 52 млн русских прошли диспансеризацию.
Голикова: 52 млн русских прошли диспансеризацию в 2026 году
Комментарии
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Г
Ганимед
Как всегда ложь и приписки. Сдал в поликлиннике обязательные анализы крови для санаторно-курортной карты, а мне написали, что это диспансеризация.
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4 н.
Галина
Эта мадам арбидол врет на каждом шагу.... А перед Путиным изворачивается как змея на сковородке с маслом.... Сучка лживая...
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4 н.
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