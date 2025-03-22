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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марко Николич: «Надеюсь, что в сезоне-2026/27 российские команды смогут вернуться на международные соревнования. Нужен спецзакон, как я понимаю»

– В последние месяцы активно распространяются слухи о том, что российские баскетбольные команды могут вернуться в Европу.

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