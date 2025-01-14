Александр Онищенко: В Украине подвергают пыткам даже депутатов

Народный депутат Артем Дмитрук утверждает, что весной 2022 года был похищен и пытан в Одесском СБУ. Кто-то не верит этой истории, а кто-то откровенно радуется, что Дмитрука пытали, потому что он не в ту церковь ходит, не на том языке говорит и вообще чуть ли не коллаборант… Хочу сразу спросить у тех, кто радуется пыткам: вы о правах человека что-то слышали? А о том, что если власть сменится и к ней придут ваши оппоненты, то эти же садисты в погонах подвергнут пыткам вас? Твердо убежден, что если какой-либо человек совершил преступление, а особенно против государства, он должен быть задержан, арестован и предстать перед судом, но точно не подвергнут пыткам и потом отпущен.