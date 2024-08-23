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Кто из предпринимателей в Актау еще привел в порядок свой объект

Кто из предпринимателей в Актау еще привел в порядок свой объект

В Актау, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» и по поручению акима города, отдел предпринимательства и сельского хозяйства организовал уборку территории гипермаркета «Дина», расположенного в 33 микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города.

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