Кто из предпринимателей в Актау еще привел в порядок свой объект

В Актау, в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» и по поручению акима города, отдел предпринимательства и сельского хозяйства организовал уборку территории гипермаркета «Дина», расположенного в 33 микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города.