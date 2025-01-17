19-летнюю мать из Омской области отправили в СИЗО - она жестоко избила маленького сына. По версии следствия, молодая мама несколько раз ударила 11-месячного ребенка ногой.
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19-летнюю мать из Омской области отправили в СИЗО - она жестоко избила маленького сына. По версии следствия, молодая мама несколько раз ударила 11-месячного ребенка ногой.