В Архангельске 16 команд сразились в игре «В зоне особого внимания»

Седьмая областная военно-спортивная игра «В зоне особого внимания» собрала в учебном центре «Патриот» 16 команд из Архангельска и муниципальных округов.
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