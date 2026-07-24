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Царьград

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"Золотая корона" прекратила переводы из России в Грузию и Казахстан

"Золотая корона" прекратила переводы из России в Грузию и Казахстан

Переводы через сервис "Золотая корона" из России в Грузию и Казахстан больше недоступны. В списке направлений для перечисления средств теперь остались только Азербайджан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

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