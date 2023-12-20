Автоматический дробовик как средство индивидуальной защиты против дронов

Мультикоптеры всех типов давно стали одним из символов войны на Украине. Обе стороны научились использовать изначально мирные гражданские дроны не только для разведки и целеуказания, но и непосредственно для нанесения воздушных ударов, которые причиняют серьезнейший ущерб боевой технике и живой силе.