Врачи Мариинской больницы не смогли спасти жизнь рабочего, получившего тяжелые травмы в результате несчастного случая.
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Врачи Мариинской больницы не смогли спасти жизнь рабочего, получившего тяжелые травмы в результате несчастного случая.