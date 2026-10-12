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«Он сказал, что я была права насчет того, что мне нужно больше одежды!»: Бритни Спирс призналась, что почти каждый день общается с Санта-Клаусом

«Он сказал, что я была права насчет того, что мне нужно больше одежды!»: Бритни Спирс призналась, что почти каждый день общается с Санта-Клаусом

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс рассказала о необычном общении с Санта-Клаусом и раскрыла совет, который, по ее словам, от него получила.

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