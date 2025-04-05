ДНР: двое погибших, восемь раненых за сутки обстрелов ВСУ

За минувшие сутки украинские войска 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 боеприпаса, сообщило Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины 6 апреля в своем Telegram-канале.
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