Штурм Королевской горы

Советские бойцы ведут уличный бой на окраине Кёнигсберга. 3-й Белорусский фронт Предыстория Штурм Восточной Пруссии, которая была стратегическим плацдармом Третьего рейха, советские войска начали ещё в октябре 1944 года.
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