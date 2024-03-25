Евросоюз готов сотрудничать с Россией

В Евросоюзе допускают идею о взаимодействии с Россией для совместной борьбы с терроризмом. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества между ЕС и Россией для совместной борьбы с терроризмом на фоне теракта в Подмосковье.
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