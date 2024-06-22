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Запад решил проверить, насколько далеко летают ракеты Ким Чен Ына

Запад решил проверить, насколько далеко летают ракеты Ким Чен Ына

Разрешение наносить удары высокоточным оружием по российской территории, данное Киеву, заставило трястись не по-детски весь индо-тихоокеанский регион.

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