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Турецкие солдаты останутся в аэропорту Кабула

Турецкие солдаты останутся в аэропорту Кабула

Афганское правительство будет обеспечивать реальную безопасность аэропорта Кабула, а небольшая группа турецких солдат будет охранять турецких специалистов в сфере воздушного трафика, коммуникаций и пожарной безопасности, работающих в аэропорту.

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