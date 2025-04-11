"Вашингтон" подарил Овечкину в честь рекорда часы и большой портрет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, который установил рекорд по числу заброшенных шайб в истории, перед матчем против "Каролины Харрикейнз" получил несколько памятных подарков от руководства лиги и команды.