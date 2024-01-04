Президент подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников ВС России

МОСКВА (ИА Реалист). Верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий принимать в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Армии России в период спецоперации на территории бывшей Украины.
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