Downdetector: в работе большинства сервисов Apple произошел масштабный сбой

Пользователи жалуются на проблемы с рядом сервисов Пользователи по всему миру информируют о масштабных сбоях в работе сервисов компании Apple, следует из данных на сайте Downdetector, который следит за сбоями и отключениями на популярных интернет-ресурсах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии