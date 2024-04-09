Как сделать длинный скриншот. Ha iPhone, Android и компьютере

Все способы создания длинного снимка, который вместит все, что нужно. Его можно сделать не только на смартфоне, но и на десктопном ПКФункция снимка экрана, или скриншота, доступна как на обычном компьютере, так и на мобильном устройстве.
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