Кто посмел испортить юбилей принца Гарри? Меган пытается вычислить злоумышленника

Младший брат Уильяма встретил свой личный праздник в отнюдь не лучшем настроении. День рождения принца Гарри оказался подпорчен LEGION-MEDIAПразднование 40-летия принцаГарри было задумано как ничем не омраченное торжество.
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