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Царьград

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Профессор Виноградов пояснил: Какие документы нужны для получения льгот и выплат пенсионерам

Профессор Виноградов пояснил: Какие документы нужны для получения льгот и выплат пенсионерам

Профессор Виноградов рассказал, что требуется от пенсионеров для получения выплат и льгот.Русским пенсионерам напомнили, что не все выплаты и льготы предоставляются им в автоматическом режиме.

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