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Генменеджер «Нью-Джерси»: «Марино укрепит нашу оборону. Это еще один шаг для улучшения команды»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» доволен приобретением защитника Джона Марино.  Клуб выменял его у «Питтсбурга», отдав защитника Тая Смита и выбор в 3-м раунде драфта НХЛ.

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