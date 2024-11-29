Минобороны судится с производителем средств борьбы с БПЛА

Иск в Арбитражный суд Москвы на 57,5 млн рублей подало Министерство обороны к ОАО Владимирский завод «Электроприбор», за неисполнение условий соглашения, по производству средств борьбы с беспилотниками, 29 ноября сообщает пресс-служба суда.