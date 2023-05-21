AFP: Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Соответствующее заявление американский лидер сделал, встретившись со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита "Большой семерки" (G7) в Хиросиме.
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Соответствующее заявление американский лидер сделал, встретившись со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита "Большой семерки" (G7) в Хиросиме.
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