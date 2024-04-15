Япония готовится к первой высадке на Луну

Согласно сообщению NASA, США и Япония подписали соглашение об участии Японии в программе Artemis. По этому соглашению, Япония предоставит луноход Lunar Cruiser, который будет использоваться для исследований поверхности Луны.
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