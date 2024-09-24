Премьер Буркина-Фасо объяснил желание войти в БРИКС борьбой с долларом и евро

Вступление Буркина-Фасо в объединение стран БРИКС принесет ей пользу на международной арене. Об этом заявил премьер-министр страны Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела на встрече с послом России в регионе Игорем Мартыновым.
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