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Татар-информ

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  • Erl Schweizer
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Премьер Буркина-Фасо объяснил желание войти в БРИКС борьбой с долларом и евро

Вступление Буркина-Фасо в объединение стран БРИКС принесет ей пользу на международной арене. Об этом заявил премьер-министр страны Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела на встрече с послом России в регионе Игорем Мартыновым.

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