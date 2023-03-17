В Динском районе на игровой площадке дети рискуют стать инвалидами

В Динском районе на игровой площадке дети рискуют стать инвалидамиВ станице Васюринской Динского района детская площадка находится в кошмарном состоянии.
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