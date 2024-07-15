Театр абсурда
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Театр абсурда

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К вопросу о плохом советском качестве. Почему наши «хрущевкам» уже по 60 с лишним лет, а они всё не валятся?

К вопросу о плохом советском качестве. Почему наши «хрущевкам» уже по 60 с лишним лет, а они всё не валятся?

В статье рассказывается о том, почему многоэтажные «хрущевки» изначально были рассчитаны всего на 25-30 лет эксплуатации, а они до сих пор остаются прочными и комфортными уже третий срок отведенной им гарантии? Старая советская "хрущевка".

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Комментарии
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Игорь Василевский
Мерзкого качества.С самых дешевых материалов и вне всяких строительных правил. Иначе - как бабло крошить?
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10 час.
Наталия
Эти советские пятиэтажки стоят до сих пор, потому, что тогда строили дома, даже такие типовые, ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, а теперь строят для денег. Поэтому новые человейники, и даже более приличные дома строятся с запасом прочности,  рассчитанном  на  строго определенный ограниченный срок и дольше они не проживут,  т.к. это не выгодно строителям. Так же как и вся современная бытовая техника и авто.
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9 час.
Татьяна Леухина
А сейчас строят безобразно и новострои, которые загоняют людей в кредитную кабалу, начинают разваливаться сразу после сдачи дома. Слышимость в этих домах хуже, чем в хрущевках и брежневках, которые так ругали за это, да и площади студий в новых домах  порой равны площади кухни, санузла и коридора хрущевки вместе взятых. В Питере так фасадопад - обычное дело, когда облицовка человейника в 20 с лишним этажей отваливается и видны пенобетонные блоки , уложенные с щелями в 2 пальца . Отсюда и холод с плесенью в квартирах. Зато губернатор лихо рапортует президенту у количестве сданного и строящегося жилья. А где качество за деньги людей? Эти картонные домики не простоят и  20 лет! Самое главное, что никто не несет ответственности за такое безобразное строительство и за безопасность проживания в этих домах. Только в советское время люди квартиры , пусть и небольшие, получали БЕСПЛАТНО с поклеенными обоями, с ванной, раковиной  и унитазом, с раковиной и плитой на кухне , с напольным покрытием , плинтусами, дверьми и розетками. Заезжай и живи, а потом уже переделывай под свой вкус. И стоят эти 5- этажные домики, и все соседи друг друга знают ! И лучше жить в хрущевке или брежневке, чем в страшном человейнике и в какой то 12 -метровой студии, где тут же и спальня и жральня и сральня!
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9 час.

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