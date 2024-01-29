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В Краснодарский край по морю прибыла первая партия яиц из Турции

В Краснодарский край по морю прибыла первая партия яиц из Турции

В ближайшее время продукция появится на прилавках всей страны. Всего в страну ввезли 885,6 тыс. яиц.Накануне стало известно, что в Россию доставили первую партию куриных яиц из Турции.

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Комментарии
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Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️в России яйца закончились!!!
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16 час.
ЭА
Эльдар Алиев
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️в России яйца закончились!!! Бред Экономику не как свою не хотят поднимать
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16 час.
Анфиса Иванова
&quot; Корм увеличился в стоимости на 8,4 %.&quot;  А цена яица и яйцеголовых  увеличилась на 50% ! Была 65рэ, а стала 130 рэ! кура была 150-160 рэ - стала 300 рэ с гаком!  И это самая низкая установившаяся цена....  Разницу чувствуете, власть придержащие !  А я считаю, что России должно быть стыдно клянчить заморские яйца , - такие богатые урожаи зерновых, до черта возможностей готовить кормикорма...и так беспардонно-нагло кинуть народ на &quot; птичьи проблемы...&quot; ....по всем регионам большой России !  Это однозначно большущая проблема СОВЕСТИ!
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15 час.

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