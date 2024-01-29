В ближайшее время продукция появится на прилавках всей страны. Всего в страну ввезли 885,6 тыс. яиц.Накануне стало известно, что в Россию доставили первую партию куриных яиц из Турции.
В Краснодарский край по морю прибыла первая партия яиц из Турции
Комментарии
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Эльдар Алиев
🤦♂️🤦♂️🤦♂️в России яйца закончились!!!
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16 час.
ЭА
Эльдар Алиев
🤦♂️🤦♂️🤦♂️в России яйца закончились!!! Бред Экономику не как свою не хотят поднимать
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16 час.
Анфиса Иванова
" Корм увеличился в стоимости на 8,4 %." А цена яица и яйцеголовых увеличилась на 50% ! Была 65рэ, а стала 130 рэ! кура была 150-160 рэ - стала 300 рэ с гаком! И это самая низкая установившаяся цена.... Разницу чувствуете, власть придержащие ! А я считаю, что России должно быть стыдно клянчить заморские яйца , - такие богатые урожаи зерновых, до черта возможностей готовить кормикорма...и так беспардонно-нагло кинуть народ на " птичьи проблемы..." ....по всем регионам большой России ! Это однозначно большущая проблема СОВЕСТИ!
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15 час.
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