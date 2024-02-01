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На экстренном саммите ЕС Венгрию попытаются уговорить одобрить €50 млрд Украине

На экстренном саммите ЕС Венгрию попытаются уговорить одобрить €50 млрд Украине

Главы 26 государств Европейского союза на экстренном саммите в Брюсселе со второй попытки попытаются уговорить премьера Венгрии Виктора Орбана дать согласие на предоставление новой программы помощи Украине на следующие четыре года в размере €50 млрд.

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