Женщину осудили за убийство супруга в квартире на Вересковой

Бабушкинский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летней женщины, которая убила своего супруга в квартире на Вересковой улице.
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