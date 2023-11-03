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Женщину осудили за убийство супруга в квартире на Вересковой

Бабушкинский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 65-летней женщины, которая убила своего супруга в квартире на Вересковой улице.

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