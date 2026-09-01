James Gandolfini's TV Debut Was In This Forgotten '90s Series With A Star-Studded Cast

Before The Sopranos, James Gandolfini made his TV debut in a forgotten '90s anthology series packed with stars like Carrie Fisher and Martin Sheen.
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